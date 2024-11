Screenshot

Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, personale della Polizia di Stato della Questura di Crotone, dipendente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha arrestato un soggetto extracomunitario di nazionalità marocchina di 35 anni, indagato del reato di furto in abitazione in danno dell’ex compagna.

Quest’ultima ha immediatamente avvisato la volante, fornendo un identikit dettagliato dell’autore del reato che, poco prima, aveva fatto accesso nell’appartamento, con l’intento di sottrarre oggetti di valore. Gli operatori di polizia, dopo una attenta ricerca nella zona, hanno individuato l’extracomunitario presso la stazione ferroviaria, in procinto di lasciare la città, il quale è stato subito bloccato. L’attività ha consentito il rinvenimento di parte della refurtiva, una collana e degli orecchini in oro, restituiti alla proprietaria, per cui il predetto è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.