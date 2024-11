L’attività del personale della Polizia di Stato della Questura di Crotone, in particolare delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha portato al rinvenimento di una pistola e di munizioni, di alcune dosi di stupefacente e alla denuncia di una persona.

L’arma, una pistola semiautomatica marca Walter calibro 22, completa di due caricatori e di 32 cartucce, è stata rinvenuta all’interno di una fioriera posta in Piazza Albani, nel centro storico della città, dagli agenti di una volante, nel corso del servizio di controllo del territorio. Gli operatori hanno notato che parte del terriccio della fioriera era stato rimosso e sparso sulla sede stradale, per cui, insospettiti, hanno approfondito il controllo, rinvenendo l’involucro contenente tale materiale, che al momento è stato sequestrato a carico di ignoti. In merito, sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. La pistola, esaminata dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata perfettamente funzionante.

Inoltre, gli agenti della volante, transitando nel centro storico del capoluogo, impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato un crotonese di 44 anni, che poco prima, alla vista dell’auto di servizio, aveva accelerato il passo, verosimilmente al fine di eludere un eventuale controllo. Gli operatori, insospettiti, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale, a seguito della quale hanno rinvenuto 3 grammi di cocaina, suddivisi in sei involucri confezionati, pronti per lo smercio. Pertanto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà, alla medesima Autorità Giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.