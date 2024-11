Share on Twitter

Crotone – Le elezioni dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Crotone, tenutesi il 25, 26, 27 e 28 ottobre, hanno segnato un capitolo storico per la professione infermieristica locale, registrando una partecipazione senza precedenti: il 35% degli aventi diritto al voto, contro la media nazionale del 10-15%. Un risultato che certifica un coinvolgimento straordinario della comunità infermieristica crotonese, la quale ha espresso oltre l’80% dei voti a favore della lista “Rinnovamento e Futuro”.

Questa affermazione netta, che supera ogni precedente storico di partecipazione e supporto per l’OPI di Crotone, è stata vista come una chiara testimonianza della volontà di avviare una nuova fase di continuità e innovazione.

Il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino al 2028, si insedierà ufficialmente con l’obiettivo di rilanciare e potenziare la presenza e l’influenza dell’OPI, sia a livello locale sia nel contesto regionale e nazionale.

Una leadership esperta e dinamica per guidare il cambiamento

Alla guida del rinnovato OPI di Crotone è stato riconfermato il Dott. Giuseppe Diano, Presidente con un background significativo sia nel campo infermieristico che nell’organizzazione dell’Ordine. Al suo fianco, il neoeletto Vicepresidente Dott. Antonio Vaccaro, la Segretaria Dott.ssa Serena Lombardo e il Tesoriere Dott. Bruno Taliano, costituiscono il cuore della nuova governance.

Nel nuovo consiglio, inoltre, sono presenti dei ruoli chiave, quali, la responsabile della comunicazione Dott.ssa Stefania Vrenna, la responsabile dell’anticorruzione Dott.ssa Carolina Leto, il responsabile della privacy Dott. Nicodemo Capalbo, e i responsabili della formazione Dott. Pasquale Salvati e Dott. Andrea Orlando, nuovi eletti dell’ordine, che con determinazione ed entusiasmo hanno portato avanti questa loro nuova esperienza, avranno invece il compito di costituire un gruppo formazione dedicato per gli infermieri iscritti.







La Commissioni d’Albo sarà guidata dalla Dott.ssa Daniela Tudisco, affiancata dal Vicepresidente Raffaele Tambaro e dalla segretaria Dott.ssa Debora Leone, insieme ai componenti Dott.ssa Alba Adamo e Dott.ssa Anna Rita Basta.

La Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici sarà invece presieduta dalla Dott.ssa Ornella D’Oppido, con il Vicepresidente Dott.ssa Daniela Dell’Aquila e la segretaria Dott.ssa Caterina Guido, oltre ai componenti Dott. Francesco Durante e Dott.ssa Alessandra Zito.

Infine, per il Collegio dei Revisori dei Conti, eletti Dott. Antonio Bonanno e Dott. Vittorio Fontana, con il supplente Dott. Alberto Tallarico.

L’entusiasmo e la determinazione di questa nuova squadra, pronta a lavorare in sinergia, puntano al consolidamento degli standard più elevati nella professione infermieristica. La nuova leadership si prefigge di collaborare con le istituzioni, promuovendo il ruolo dell’infermiere come figura centrale nella tutela della salute pubblica. La sfida principale sarà aumentare la visibilità e la reputazione dell’OPI di Crotone, elevandolo a punto di riferimento per la formazione, l’etica e la qualità assistenziale.

Con queste nuove basi, il Consiglio Direttivo invita l’intera comunità infermieristica crotonese a partecipare attivamente alle iniziative future. Il nuovo corso dell’OPI di Crotone intende infatti garantire non solo il miglioramento della professione infermieristica, ma anche la massima tutela della salute per tutti i cittadini.