Questa notte intorno a mezzanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone è intervenuta per domare un incendio che ha coinvolto diverse autovetture in una traversa di Via Mario Nicoletta. All’arrivo dei soccorsi, una Opel Agila era già avvolta dalle fiamme, che minacciavano di propagarsi ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.







ADVERTISEMENT

L’incendio ha danneggiato in parte anche una Fiat Panda e una Mercedes Classe A. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero alle numerose altre auto parcheggiate in prossimità del rogo e alle finestre di una grande struttura adibita a negozio, che si trovava a pochi metri dal luogo dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Dopo aver spento le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area per garantire la sicurezza degli abitanti e degli esercizi commerciali della zona. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per effettuare i rilievi necessari, in modo da chiarire la dinamica e le possibili cause dell’incendio.