Share on Twitter

Share on Facebook

Domenica 10 novembre 2024, Piazza Kennedy a Cirò Marina si trasformerà in un vivace centro di degustazioni, musica e tradizioni per la Festa di San Martino. Dalle ore 18:00, i visitatori potranno immergersi in un viaggio enogastronomico, con degustazioni di vini Doc Cirò e Melissa curate dal Consorzio di Tutela Vini e dalle cantine locali, accompagnate da prodotti tipici del territorio.

La serata sarà arricchita dalla musica tradizionale itinerante degli “Zampognari di Laino” e dei “Sona a Tarantella”, che porteranno i suoni autentici della tradizione calabrese nelle strade e nelle piazze. A seguire, il gruppo Skapizza animerà il pubblico con il concerto “Tutto fa Ska”, con la partecipazione dei giovani del gruppo folk Miromagnum “Francesco Perrone”.

Alle 20:30, la festa culminerà con il concerto dei Parto delle Nuvole Pesanti, gruppo noto per il suo stile musicale unico che fonde influenze folk e rock, offrendo un’esperienza musicale che ben si presta allo spirito della festa.







ADVERTISEMENT

L’evento promette di essere un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire le eccellenze enogastronomiche calabresi e lasciarsi coinvolgere da una serata di festa e convivialità.