Vere ovazioni, sono state quelle delle centinaia di presenti che gremivano l’auditorium “S.Pertini”, che la dirigente Anna Maria Maltese e la Provincia di Crotone hanno messo a disposizione della Società Beethoven per la realizzazione del concerto “Rinascerò”, con musiche di Astor Piazzolla, inserito nella 44ª edizione della Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia“ 2024, finanziata dalla Regione Calabria PAC 2014/2020 Az. 6.8.3.

Un recital in cui le arti, poesia, danza, musica e canto sembrava si fossero date appuntamento per rendere omaggio a due grandi del passato, Milva e Astor Piazzolla.







Il gruppo strumentale, coadiuvato dalla bella voce della cantante Cecilia Herrera, dalle sinuose movenze della danza e dalle suggestive parole recitate, ha creato un clima meravigliosamente sognante all’interno del quale arte, cultura, storia e attualità si fondevano in una comunione spirituale senza tempo, il tutto eseguito da artisti immersi in questa atmosfera sognante di fraternità e ricordo.

Suoni dotati di particolare morbidezza timbrica, all’interno dei quali le imitazioni si schiudono con la naturalezza dei germogli, mentre il canto è sempre reso con plasticità di eloquio. Fraseggio elastico, il loro, la vivacità ritmica è di grande effetto, mentre l’abbandono cantabile è gradevolmente effuso in quelli lenti, dando così l’immagine di composizioni eleganti, capaci di piacere non solo agli appassionati del tango, ma a tutti coloro che amano godere dell’elevato intrattenimento che la musica, fusa in tutte le arti, offre nelle sue espressioni artisticamente ben sostenute.