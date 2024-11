ADVERTISEMENT

Porta a casa la soddisfazione di aver partecipato ad un concorso musicale internazionale con un ottimo risultato arrivando in semifinale. E’ Samuele Leto, giovane talento della scuola di musica “New music” di Strongoli diretta dal maestro Fabio Durante. Al “Contest” europeo e nazionale “Tour music fest” disputato a Rende, categoria “musicisti Junior” ha sfiorato l’impresa con la sua batteria. C’è chi assicura che ci ritenterà con il ritmo della sua musica per una sfida. Samuele ha 11 anni e frequenta le scuole di Strongoli.

Il “Tour music fest è un concorso musicale europeo aperto a cantanti, autori, musicisti, band, rapper e DJ emergenti, nato in Italia nel 2007. La manifestazione si articola in una moltitudine di eventi musicali dal vivo, che comprendono sessioni di scouting e workshop formativi organizzati in collaborazione con l’università Berklee – College of Music e con il C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol.

I gruppi musicali preferiti da Samuele sono gli “Imagine dragons”, “Sistem of a down”. Il maestro di Samuele è Nicola Montalcino e si ispira soprattutto a lui. Ha iniziato a 4 anni guidato da Arturo Fazio.

La musica con la quale è andato in semifinale regionale è ” Toxicity” dei Sistem of a down. Con la sua batteria, con le sue bacchette, strumento coinvolgente, affascinante e assolutamente fondamentale per la creazione della base ritmica continuerà ancora ad entusiasmarci.

Gianni Lerose