Share on Twitter

Share on Facebook

Sabato 9 novembre alle ore 11:00, presso la piscina Olimpionica di via Tufolo, si svolgerà la cerimonia di scopertura della targa concessa dall’A.N.S.ME.S. Nazionale (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) all’Associazione Sportiva Rari Nantes Lucio Auditore per i 50 anni di attività benemerita.

La Rari Nantes Crotone è nata nel 1946 dall’idea di un gruppo di appassionati nuotatori crotonesi, che avevano fatto dello specchio d’acqua antistante Molo Sanità la loro seconda casa. Riuniti intorno al tavolino di un bar del centro cittadino, decisero di dar vita alla Rari Nantes, intitolata in seguito a Lucio (vezzeggiativo di Paoluccio) Auditore, nuotatore crotonese mai più tornato dalla guerra in Russia. La registrazione della società avviene, però, forse erroneamente, come Rari Nantes “Lucio Auditore”. Il 31 dicembre 1949 la società viene affiliata alla Federazione Italiana Nuoto.

La Rari Nantes è una delle più longeve e gloriose società natatorie della regione Calabria, antesignana di tutte le associazioni di nuoto della città di Crotone. Dal 1946 è punto di riferimento dell’attività natatoria crotonese e si distingue per la formazione degli atleti, per la partecipazione a numerosi campionati titolati e per i notevoli successi sportivi ottenuti.

La Rari Nantes Auditore, che è stata già insignita dal CONI con la Stella d’Oro al Merito Sportivo, nella stagione 2018-2019 ha disputato il suo primo campionato di Serie A2, conquistandola nuovamente nella stagione 2022-2023.







ADVERTISEMENT

La concessione della targa A.N.S.ME.S. alle storiche società sportive italiane è una delle iniziative più rilevanti che la stessa mette in campo a livello nazionale per attestare quanto siano importanti dal punto di vista sportivo e sociale queste storiche società, vere e proprie autentiche ricchezze per la crescita sociale dei territori.

L’assegnazione della targa alla Rari Nantes Auditore intende evidenziare e premiare gli impegni, gli sforzi e i successi di una storica società che negli ultimi 80 anni ha formato numerosissimi atleti ed ha ottenuto rilevanti successi sportivi e sociali.

Purtroppo quest’anno la società ha dovuto amaramente rinunciare, per problemi di natura economica, a disputare il campionato di Serie A2 di pallanuoto, conquistato sul campo a suon di successi.

Il presidente del Comitato Provinciale A.N.S.ME.S. di Crotone, Sergio Contarino, ha così commentato l’iniziativa: “L’Ansmes di Crotone ha dato senza indugi parere favorevole alla concessione della targa alla Rari Nantes Auditore, tra le più longeve e gloriose associazioni sportive della città di Crotone e dell’intera Calabria. Come Ansmes intendiamo valorizzare tutte quelle società sportive che svolgono nel territorio un ruolo determinante nello sport e nel sociale”.