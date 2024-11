Share on Twitter

Il Moto Club “Gli Enturisti” di Cirò Marina si prepara ad accogliere un evento sportivo d’eccellenza: il Trofeo nazionale Enduro “Terre del Vino”, giunto alla sua seconda edizione. Questa gara, che si terrà il 16 e 17 novembre, rappresenta la finale interregionale Calabria-Puglia-Basilicata, un’occasione speciale che unisce passione per l’enduro e cultura del territorio.

Sabato 16 Novembre

La manifestazione avrà inizio sabato pomeriggio alle ore 16:30 con le verifiche tecniche delle moto in gara, seguite da un Wine Festival che celebra l’eccellenza vinicola del territorio. A creare un’atmosfera di festa ci saranno musica dal vivo e un delizioso buffet per la cena, che permetteranno ai partecipanti e agli appassionati di godere di una serata conviviale.

Domenica 17 Novembre

La gara vera e propria prenderà il via domenica mattina alle ore 8:30. Gli spettatori potranno seguire l’avvincente competizione tra i migliori piloti della disciplina, con un accompagnamento musicale curato da un DJ set. Per pranzo, sarà disponibile un’area ristoro per ricaricare le energie e condividere le emozioni della giornata. La competizione si concluderà con le premiazioni, dove verranno assegnati importanti riconoscimenti ai vincitori.

Il 1° classificato riceverà un premio assoluto di 1.000€ e il prestigioso Trofeo Enduro Terre del Vino. I premi in denaro saranno riservati fino al 10° posto, con un rimborso spese per i partecipanti.







Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento, gli interessati possono contattare il Moto Club ai numeri:

351-1886983

334-1879662

340-3075118

Questo evento è un’occasione unica per vivere l’adrenalina dell’enduro immersi nel fascino del territorio cirotano, unendo sport e cultura in un’atmosfera di festa.