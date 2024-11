Share on Twitter

Mentre da un versante si lavora alacremente per la realizzazione del primo lotto della nuova strada di collegamento del popolare quartiere Farina al centro cittadino, dall’altro si pensa alla messa in sicurezza della zona che vede un’alta concentrazione di popolazione residente.

È stato, infatti, approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del torrente Tuvolo.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Si tratta di un progetto per complessivi 500.000 euro che ha la duplice finalità di mettere in sicurezza il torrente in prossimità dell’abitato del quartiere Farina e di rendere l’area idonea alla funzione ed integrarla nel contesto urbano.

Tra l’altro, gli interventi approvati con il progetto esecutivo sono in prosecuzione agli interventi previsti nel progetto di “Sistemazione idraulica del reticolo idrografico minore del Fiume Esaro in prossimità della zona di Poggio Verde.







Nello specifico gli interventi prevedono, tra l’altro, la risagomatura delle sezioni del corso d’acqua, la realizzazione di protezioni spondali con rivestimento in geogriglia rinforzata con gabbioni al piede, sistemazioni con opere in gabbioni delle immissioni idrauliche.

Gli interventi previsti nel progetto definitivo hanno acquisito il parere favorevole da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

“Siamo impegnati con gli uffici sia per creare o riqualificare infrastrutture destinate a migliorare la viabilità cittadina ma anche a garantire la sicurezza dei residenti attraverso interventi incisivi di protezione civile” dichiara l’assessore Parise.