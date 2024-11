Il 6 novembre, alla Fondazione Corrente Onlus a Milano è stata inaugurata la mostra di Ernesto Treccani: “Melissa, una strage dimenticata”.

In occasione dei 75 anni dalla strage di Melissa, la Fondazione ISEC e la Fondazione Corrente promuovono una serie di iniziative per ricordare uno snodo importante della storia politica e sociale dell’immediato secondo dopoguerra. L’eccidio di Melissa è non solo significativo in sé, ma è anche un’opportunità per ripercorrere la storia sociale del Mezzogiorno tra speranze di riscatto e grande emigrazione, in un’Italia che si avviava verso il cosiddetto miracolo economico.

Forti e significative le parole della figlia di Treccani, patron dell’Enciclopedia Italiana, Maddalena: “Ricordare e andare avanti, come ha scritto mio padre per onorare i caduti di Fragalá, penso racchiuda il senso della mostra fotografica Melissa / Una strage dimenticata 1949/2024 che si è inaugurata ieri qui a Milano alla Fondazione Corrente, perché il ricordo di una vicenda dolorosa si tramuti in una risorsa che orienti il nostro cammino, come la luce che ci giunge dalle stelle spente. Mio padre ha molto dato a questa terra e alla sua gente, e molto da essa ha avuto. Ho respirato Melissa fin dall’infanzia, nei racconti di mio padre e nei suoi quadri, tanto che recarmi a Melissa è stato per me in un certo senso come tornare a casa. Sensazione che ho provato anche, molto viva, nel partecipare a questa mostra.”







Per il nipote, Iacopo Nunzio Treccani, è importante ricordare come, ad un anno dall’intitolazione di una strada di Crotone e dall’inaugurazione a Melissa di un museo a cielo aperto dedicati a Ernesto Treccani, la Fondazione ISEC e la Fondazione Studi Gramsci abbiano voluto una mostra fotografica che mettesse in luce, attraverso una selezione tra oltre 1400 scatti, il forte rapporto di amicizia, affetto e stima per un popolo e per quei luoghi che hanno nella loro storia di riscossa sociale il segno distintivo della propria identità. Amicizia e solidarietà che, sottolinea, durano ancora oggi.

Presente all’inaugurazione l’ex Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, la cui presenza è stata fortemente voluta dai Treccani: “Partecipare da ex Sindaco all’inaugurazione di una nuova mostra su Melissa e incontrare presso la Fondazione Corrente la famiglia Treccani e tanti intellettuali che hanno conosciuto e lavorato con Ernesto Treccani è stata un’esperienza straordinaria. Un confronto che ancora una volta conferma il legame di questo intellettuale/artista con la nostra Melissa e Crotone per le lotte sociali del dopoguerra meridionale. Spero che in futuro questo tipo di attività si possano ripetere e ampliare.“