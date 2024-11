ADVERTISEMENT

La scuola paritaria dell’infanzia “Giulia Giunti” di Strongoli, sede di una piccola comunità di suore Dorotee accetta e condivide da sempre, assieme alle insegnanti ed alle famiglie, i valori universali e gli ideali pedagogici legati alla cultura cristiana.

Muovendo da tali presupposti, le suore le insegnanti e tutto il personale scolastico, in occasione della Festa di Tutti i Santi, hanno vestito i 43 bambini presenti nella scuola in tanti piccoli Santi.

L’idea é stata accolta dai genitori con estremo entusiasmo: in poco tempo e soprattutto in sinergia si é provveduto a trovare ed adattare i vestiti per l’iniziativa; ha collaborato la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo per gli abiti.

Una lunga processione di “Piccoli Santi” unita a canti e preghiere é stato lo scenario che ha animato la giornata accompagnata da un corteo di genitori, nonni ed amici che hanno invaso le vie della Città di Strongoli. Da Largo Giunti, sede della scuola, per Corso Biagio Miraglia, fino ad arrivare alla Villetta Graziani.

Nei momenti di sosta presso le Chiese, le maestre e le suore, anche loro nell’occasione vestite da Santi, hanno fatto conoscere da vicino ai bimbi la storia dei veri Santi: Santa Maria Bertilla, San Giovanni Battista, Antonio Farina, San Francesco D’Assisi e Santa Lucia narrando la loro storia.

Un’esperienza suggestiva e carismatica per adulti e bambini che sicuramente non dimenticheranno mai la festa di Ognissanti.

Le Suore Dorotee, che hanno radici storiche a Strongoli, sono da oltre un secolo un pilastro della comunità. Il Convento “Giulia Giunti”, sede delle Suore Dorotee, rappresenta un simbolo di apostolato e impegno civile che dura dal 1920. La presenza delle suore ha avuto un impatto significativo sulla vita della città, contribuendo non solo con il loro servizio religioso, ma anche attraverso numerose iniziative di supporto sociale e culturale.

Gianni Lerose