L’assessorato alla cultura del comune di Strongoli, guidato da Eugenia Perri, ha deciso di realizzare un evento dal titolo “Raccontiamo Strongoli” per valorizzare e diffondere la storia, la cultura popolare e la conoscenza di personaggi che hanno segnato la storia della città. L’evento si svilupperà in più puntate durante l’anno.

L’idea è quella di raccontare la storia di Strongoli partendo dal mito di Filottete, dalla fondazione di Petelia e Makalla, dall’assedio, dalla battaglia, dalla gloriosa resistenza e dalla fedeltà a Roma, fino a giungere alla storia più recente con figure come la Marchesa Targiani Giunti. Si descriveranno anche i luoghi più emblematici della città: le rughe, la piazza, il bastione e le mura, con particolare attenzione alla cultura popolare.

La storia di Strongoli sarà narrata in diverse puntate, ognuna dedicata a un tema che intreccia storia, cultura popolare, poesia, musica e altre forme d’arte. In ogni appuntamento si alterneranno interventi e racconti di scrittori strongolesi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio lungo quanto la storia della città.







Il progetto, realizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco di Strongoli e del Gruppo Cultura, intende promuovere la cultura popolare e far conoscere la storia di Strongoli. L’obiettivo è offrire un viaggio immaginario attraverso il tempo, per farci sentire orgogliosi del nostro passato e trasmettere questo sapere alle nuove generazioni, incentivando a migliorare il presente.

La prima puntata di questo straordinario viaggio avrà luogo il 16 novembre, alle ore 17:00, presso il Castello di Strongoli.