Verona, 7-10 Novembre – Tra emozioni e applausi, FieraCavalli Verona ha visto sfilare centinaia di cavalli e cavalieri di fama internazionale, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: M.Levante del Quarto, un maestoso cavallo di razza Maremmano, presentato dall’addestratore e cavaliere Vincenzo De Leo. Con un’imponente altezza al garrese di 1,95 metri, M.Levante del Quarto è stato riconosciuto come uno dei cavalli più alti d’Italia, stabilendo un record alla prestigiosa manifestazione.

Vincenzo De Leo di Cirò Marina, ha portato il suo M.Levante del Quarto a Verona con l’orgoglio di rappresentare la sua terra. Durante uno spettacolo di dressage, il pubblico ha potuto ammirare i movimenti leggeri e aggraziati di questo gigante, una vera dimostrazione di equilibrio e agilità, che hanno sorpreso ed emozionato.

“Portare la Calabria a FieraCavalli Verona è stato per me un onore”, ha dichiarato Vincenzo De Leo. “Siamo stati accolti con un calore indescrivibile. Ringrazio tutti per l’affetto che ci avete dimostrato, dalle tribune ai box. È stato incredibile vedere M.Levante del Quarto applaudito e seguito così tanto sui social.”







L’entusiasmo è stato confermato dai numerosi sostenitori che, in presenza e online, hanno condiviso foto e video del possente cavallo maremmano, inondando i social di like e commenti. Tra applausi e richieste di foto, M.Levante del Quarto è stato il protagonista indiscusso della 126esima edizione di FieraCavalli.

“Grazie è una parola che non basta per esprimere tutto ciò che abbiamo ricevuto,” ha proseguito Vincenzo De Leo. “Siamo onorati di aver portato in alto M.Levante del Quarto e di aver condiviso questo successo con voi. Con i suoi 1,95 metri al garrese, è stato riconosciuto come il cavallo più alto d’Italia, e questo momento speciale è stato reso ancor più memorabile dalla vostra presenza e dal vostro affetto.”

FieraCavalli Verona, che dal 1898 celebra l’equitazione con la sua grande esposizione, ha accolto ancora una volta cavalli da tutto il mondo, consolidandosi come l’evento equestre più importante in Italia. Tra discipline e spettacoli, M.Levante del Quarto è diventato un simbolo di eccellenza e passione, ricordando al pubblico il legame profondo tra uomo e cavallo, soprattutto quando a unirli sono dedizione e orgoglio.

Un evento che, come ogni anno, ha messo in luce le migliori qualità del mondo equestre, e che ha salutato M.Levante del Quarto come una nuova, indimenticabile icona.