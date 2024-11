Share on Twitter

Fine settimana di successi per la Pallavolo Crotone che porta a casa 2 vittorie su 2 gare.

Sabato caldo: la Video Calabria Crotone, impegnata a Paola in una gara ostica, porta a casa un 3/0 combattuto e si rilancia in classifica.

Al via, mister Asteriti schiera il sestetto collaudato, con la diagonale Barile-Asteriti a dirigere le azioni di alzata e attacco, mentre i centrali Pelaia e Mingrone assicurano centimetri sotto rete. I fondamentali di ricezione e difesa sono affidati al trio Lopetrone-Asteriti-Tonolli, che giocano su percentuali altissime, permettendo alla squadra di destreggiarsi al meglio e portare a casa in maniera tranquilla il primo set 25/12.

Al rientro in campo, arriva la reazione veemente della squadra di casa: i ragazzi di Paola buttano letteralmente il cuore oltre l’ostacolo, mettendo all’angolo il Crotone, che subisce gioco e punti con un divario importante. La tensione si taglia a fette; mister Asteriti ricorre a tutti i cambi in panchina e ottiene ottimi risultati: Riganello e Romeo mettono a terra palloni pesantissimi, Sapia batte in modo impeccabile, Di Lorenzo diventa una muraglia cinese e il divario si annulla, portandoci al 23/23.







Da qui in poi, l’animo si accende e inizia un botta e risposta fino a un interminabile 35/31 a favore della Video Calabria Crotone, al culmine di un’ora di gioco.

Con il doppio vantaggio, il Paola non sopporta il colpo psicologico, mentre i Tritoni volano sulle ali dell’entusiasmo, con Andrea Asteriti sugli scudi grazie ai suoi 15 punti, così come capitan Barile — questa volta MVP — che, oltre alle sue alzate precisissime, impreziosisce la prestazione con 6 punti in attacco, chiudendo 25/19 set e partita.

Mister Asteriti:

“Campo caldo, squadra ostica, siamo stati bravi a non perdere la bussola nel secondo set e portare a casa 3 punti che ci rilanciano in classifica.”