Presso il T-Hotel di Lamezia Terme, è stata presentata stamane “RADICI”, iniziativa itinerante ideata dal Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria per dare voce a tutti i territori delle province calabresi, andando a toccare ogni area della regione.







Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: i cinque segretari provinciali di Forza Italia, Giovanni Arruzzolo (RC), Michele Comito (VV), Gianluca Gallo (CS), Marco Polimeni (CZ), Sergio Torromino (KR); i tre vicesegretari regionali: Pierluigi Caputo, Sergio Ferrari, Emanuele Ionà; il Segretario regionale, On. Francesco Cannizzaro.

In un mese esatto, ben 20 tappe (4 per ciascuna provincia): l’iniziativa inizia il 16 novembre e si chiude il 16 dicembre.

Ecco di seguito le tappe di “RADICI” in ordine cronologico: