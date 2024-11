“Giornate delle Prevenzione” a Strongoli sabato 16 e domenica 17 novembre 2024

Per la prima volta a Strongoli il Camper della Prevenzione della LILT sarà presente per le “Giornate della Prevenzione” in programma sabato 16 e domenica 17 novembre, organizzate dal Rotaract Club Strongoli in collaborazione con la Dott.ssa Emanuela Capalbo e l’Amministrazione Comunale di Strongoli.







ADVERTISEMENT

“Un progetto che ci sta particolarmente a cuore, che riguarda una problematica seria. Il Rotaract e l’Amministrazione Comunale rispondono in maniera concreta garantendo ben 80 mammografie gratuite alle donne di Strongoli tra i 50 e i 69 anni, anche grazie al contributo di alcuni sponsor locali. Io e tutti i soci del Club siamo veramente felici e orgogliosi, questa è certamente la magia del Rotary”, ha dichiarato il Presidente del Rotaract Club, Domenico Rosario Leotta.

Domenica 17 novembre sarà una giornata intensa, che si aprirà con il “Cammino in Rosa”, una passeggiata per le vie del borgo per sensibilizzare sul tema della prevenzione del carcinoma mammario. Seguirà un caminetto tematico sull’autopalpazione e la prevenzione primaria.

Relatori d’eccezione saranno:

la Dott.ssa Emanuela Capalbo, specialista in Radiologia e Senologia,

il Dott. Giuseppe Sgró, socio del Rotaract Club Strongoli.