Straordinario Successo per la Quarta Edizione della Festa di San Martino a Cirò Marina Si è conclusa con grande successo la quarta edizione della Festa di San Martino, un evento che ha visto un’eccezionale partecipazione di pubblico e di critica, confermandosi come un appuntamento imperdibile nel panorama eno-gastronomica, culturale e turistico della nostra città e per l’intera provincia. La manifestazione, inserita nel ricco programma del Festival dell’Aurora, ha trasformato Piazza Kennedy in un autentico percorso di sapori, tradizioni e musica, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e suggestiva.

A nome dell’Amministrazione Comunale, desideriamo esprimere un profondo ringraziamento all’Associazione Odyssea, il cui impegno e supporto hanno reso possibile includere questa festa nel prestigioso cartellone del Festival dell’Aurora, che continuerà nei mesi di novembre e dicembre. A breve saranno pubblicate tutte le date dei prossimi appuntamenti di questo importante festival, che continuerà a valorizzare il nostro territorio attraverso una serie di eventi culturali di alto livello.

Un doveroso ringraziamento al Consorzio di Tutela dei Vini Doc Cirò e Melissa e alle cantine locali, che hanno risposto con entusiasmo, contribuendo con i loro vini pregiati a esaltare l’identità enologica del nostro territorio. Simbolo del rinnovato appuntamento per il 2024, l’imponente calice di 5 metri collocato al centro della piazza, opera del “maestro” Tonino Lettieri, simbolo visivo della festa e punto di aggregazione per tutti i partecipanti.

L’Amministrazione Comunale, con l’Assessore al Turismo Giuseppe Strancia e il Consigliere Delegato allo Spettacolo Francesco Affatato, hanno seguito e supportato, ogni dettaglio dell’evento, assicurando la perfetta riuscita dell’evento.

Un impegno costante nel tempo, che continua a contribuire significativamente all’innalzamento dell’offerta turistica di Cirò Marina, portando il nostro comune all’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

23 le cantine coinvolte:

Arcuri Espedito

Brigante

Campana

Caparra & Siciliani

Capoano

De Mare

Gabriele De Mare

Enotria

Ferraro

Ippolito

Iuzzolini

Librandi

Maddalona del Casato

Lucà

Mimmo Vinci

Pipita

Romano & Adamo

Salvatore Caparra Vini

San Francesco

Santoro

Senatore

Virardi

Vumbaca

Zito

All’interno di stand, elegantemente disposte intorno alla piazzetta centrale, adornata per l’occasione attorno al maestoso calice, mentre una importante Area Food, ha consentito di degustare gli ottimi prodotti della cucina locale e della tradizione legata alla festa del vino.







Il programma musicale è stato altrettanto straordinario: si sono esibiti “Gli Zampognari di Laino” e “Sona a Tarantella” con la loro musica tradizionale itinerante, seguiti dal gruppo SKAPIZZA con il concerto “Tutto fa ska”. La serata è stata arricchita dalla partecipazione dei giovani talenti di Miromagnum “Francesco Perrone” e si è conclusa con l’acclamato concerto de Il Parto delle Nuvole Pesanti, che ha saputo incantare il pubblico con la sua inconfondibile energia.

Questa edizione della Festa di San Martino (all’interno del Festival dell’Aurora) rappresenta un punto fondamentale nella crescita della nostra comunità, consolidando l’evento come un appuntamento di richiamo, capace di attrarre visitatori ed appassionati da tutto il territorio. E’ stata l’occasione, grazie al grande successo anche di critica, per annunciare che Cirò Marina ospiterà nella primavera del 2025, una tappa del prestigioso Merano Wine Festival, un’opportunità che porterà ulteriore prestigio alla nostra città ed all’intero territorio del DOC più conosciuto di Calabria.