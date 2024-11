Share on Twitter

Cirò – Arrivano 480 mila euro dal PNRR per realizzare un nuovo Asilo Nido Comunale, a comunicarlo è il primo cittadino Mario Sculco, il quale esprime soddisfazione per questo grande risultato raggiunto.

“Lo abbiamo voluto fortemente”, ha detto Sculco. “Ci abbiamo creduto, e lo abbiamo ottenuto. È una bella notizia per i nostri bambini e per i loro genitori che, fra non molto, potranno usufruire di uno spazio a loro dedicato, sicuro ed accogliente”.

E ancora: “Siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto dalla nostra Amministrazione”, prosegue il sindaco, “soprattutto in questo ambito perché lo avevamo promesso in campagna elettorale”.

Ringraziamenti vanno anche ai tecnici e ai dipendenti comunali, sottolinea Sculco, “che hanno fatto un ottimo lavoro, correndo anche contro i tempi strettissimi del PNRR”. Questo risultato ottenuto – conclude Mario Sculco – “è frutto del grande lavoro svolto dagli uffici in sinergia con l’amministrazione comunale, ciascuno per le proprie competenze”.

Questo importante finanziamento del PNRR rappresenta un’opportunità straordinaria per realizzare un asilo nido moderno e accogliente, in grado di offrire un servizio educativo di qualità fin dai primi anni di vita dei nostri bambini ed ampliare l’offerta per l’infanzia sul nostro territorio”.







Soddisfazione giunge anche da parte del vice sindaco Fortunato Strumbo per questo grande risultato ottenuto “in sinergia con tutto il personale. Un posto nuovo per i bambini, per il personale, che sarà più accogliente e dinamico”.

Nei prossimi giorni studieremo insieme ai tecnici – ha concluso Strumbo – la possibilità di ampliare la struttura già esistente o di costruirne una nuova.