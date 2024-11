Share on Twitter

Nella notte tra l’11 e il 12 novembre, la cooperativa sociale Agorà Kroton Onlus è stata colpita da un atto intimidatorio: ignoti hanno danneggiato la targa della sede e l’auto di una socia. L’episodio ha lasciato la comunità della cooperativa sconcertata, ma il gruppo ha risposto con fermezza, ribadendo il proprio impegno per il territorio. “Sappiamo che il nostro agire può dar fastidio,” ha commentato Agorà Kroton, “ma la nostra unica reazione possibile è andare avanti.”

Dopo 36 anni di servizio rivolto alle persone più fragili, la cooperativa resta unita e solidale con la collega coinvolta, determinata a sostenere chi è stato colpito. Con l’intento di rafforzare il proprio sostegno alla comunità, Agorà Kroton ha riaffermato che non arretrerà di fronte alle minacce: continuerà ad operare per il benessere collettivo e a prendersi cura anche di coloro che si oppongono alla sua missione. L’attacco non scoraggia la cooperativa, ma diventa un’ulteriore spinta a perseguire il proprio obiettivo di giustizia sociale e inclusività.