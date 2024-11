Share on Twitter

Share on Facebook

Senza Confini, musica e improvvisazione con il duo Allegretti-Perri al Museo di Pitagora

Nuovo appuntamento in collaborazione tra l’Associazione Musicale Maurizio Quintieri e il Consorzio Jobel, sabato 16 novembre, alle ore 19, presso il Museo di Pitagora. Protagonista della serata sarà il duo composto dal talentuoso violinista Pasquale Allegretti Gravina e il pianista Francesco Perri, direttore del Conservatorio di Cosenza. Il concerto, intitolato “Without”, presenterà musiche originali del M° Perri e improvvisazioni per un incontro che non si ripete mai uguale e coinvolge sempre sorprendentemente il pubblico.

Pasquale Allegretti Gravina, nato a Cosenza nel 1999, ha studiato presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza e la Hochschule der Künste di Berna. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito in prestigiosi festival e concerti in Italia e all’estero.

Francesco Perri, nato a Cosenza nel 1972, è un compositore e direttore d’orchestra. Ha diretto oltre 500 concerti in Italia e all’estero e ha composto musiche per il teatro, il cinema e la televisione. Attualmente è direttore del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.







ADVERTISEMENT

La Stagione Concertistica si concluderà domenica 15 dicembre con il duo composto da Pasquale Faucitano (violino) e Giuseppe Gullotta (pianoforte), che si esibirà con un programma intitolato “Le grandi Sonate di Beethoven e Franck”. Un’occasione unica per ascoltare capolavori della musica classica eseguiti da due straordinari musicisti.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Musicale Maurizio Quintieri in collaborazione con il Consorzio Jobel ed il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Calabria, Comune di Cosenza e Fondazione CARICAL.

Per ulteriori informazioni e biglietti.