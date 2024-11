Share on Twitter

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 20 novembre alle ore 17.30 in piazza della Resistenza si terrà “la Tribuna Elettorale”, in vista del rinnovo del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Crotone.

Nei giorni scorsi, dopo aver ringraziato nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” gli alunni delle scuole cittadine che hanno animato il primo consiglio comunale dei ragazzi, il sindaco Voce, come previsto dal Regolamento Comunale, ha indetto le “elezioni” per il rinnovo del CC.BB.RR.

La presidente del CC.BB.RR., consigliera comunale Dalila Venneri, ha ritenuto opportuno, proprio in concomitanza della Giornata Internazionale, coinvolgere i ragazzi partecipanti in una vera e propria “tribuna elettorale”, che si terrà in piazza davanti alla Casa Comunale. Nel corso dell’incontro i candidati potranno illustrare le proprie proposte “all’elettorato” ma anche alla comunità cittadina alla quale il CC.BB.RR. si apre.

Un’iniziativa che non solo risponde ai principi espressi dalla Giornata Internazionale ma anche all’invito dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) che invita a porre i bambini e i ragazzi al centro delle agende politiche locali.