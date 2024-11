Share on Twitter

Sabato 9 novembre, presso la sede provinciale FIJLKAM Karate – Calabria di San Marco Argentano (CS), il karateka Giuseppe Franco, ex atleta dell’ASD Martial Kroton Ryu e attuale Ufficiale di Gara Nazionale, ha superato a pieni voti, nella sessione straordinaria, l’esame di graduazione di Cintura Nera 3° Dan.

La commissione esaminatrice, presieduta dal Commissario Tecnico Regionale M° Luciano Dichiera e con la presenza del Referente Amministrativo Unico Calabria – Dott.ssa Viola Zangara, ha valutato le cinque prove tecnico-pratiche previste dal programma regionale federale, di seguito elencate:

Il Kihon (sequenze tecniche di uno dei quattro stili di appartenenza del candidato – Goju Ryu, Shito Ryu, Shotokan Ryu e Wado Ryu – relative al grado specifico da conseguire).

(sequenze tecniche di uno dei quattro stili di appartenenza del candidato – Goju Ryu, Shito Ryu, Shotokan Ryu e Wado Ryu – relative al grado specifico da conseguire). Il Kata (una “forma o combattimento immaginario” a scelta del candidato tra quelli indicati nella lista e dello stile praticato).

(una “forma o combattimento immaginario” a scelta del candidato tra quelli indicati nella lista e dello stile praticato). Il Bunkai/Kaisetsu (applicazione di due blocchi del kata eseguito con la collaborazione di un partner).

(applicazione di due blocchi del kata eseguito con la collaborazione di un partner). Gli Esercizi Tecnici proposti nelle interazioni oppositive (per la parte relativa al Kumite , “combattimento a contatto controllato”).

proposti nelle interazioni oppositive (per la parte relativa al , “combattimento a contatto controllato”). Le Interazioni oppositive (Kumite dimostrativo del candidato, con la collaborazione di un partner, evidenziando praticamente gli esercizi tecnici previsti dal programma).

Il karateka della Martial, per accedere agli esami, ha dovuto partecipare al corso propedeutico obbligatorio di 6 ore, previsto dalla federazione e organizzato dal Comitato Calabria, per la formazione agli esami di graduazione regionale.







A fine esame, il candidato crotonese ha ricevuto l’esito positivo della promozione e i graditi complimenti da parte dei Dirigenti e Maestri della Commissione Regionale, nonché dal suo Maestro Francesco Bellino che, con orgoglio, lo ha visto crescere prima come atleta pre-agonista, poi come atleta agonista di alto livello, e oggi come un bravo Ufficiale di Gara Nazionale.

Con la promozione di Giuseppe, la scuola crotonese di Karate ASD Martial Kroton Ryu, fondata nel 2009, quest’anno – dichiara il M° Bellino – aggiunge all’elenco del suo Dojo la quinta cintura nera 3° Dan, rispettivamente i karateka Rocco Salvatore, Raffaele Sestito, Clara Nino, Carlo Bellino e Giuseppe Franco.