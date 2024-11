Questa sera, intorno alle 21:30, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere due distinti incendi che hanno coinvolto autovetture in provincia di Crotone.

Il primo intervento ha visto impegnata la squadra del distaccamento di S. Anna, chiamata in località Salica per un incendio che ha colpito una MG ZS. Quasi contemporaneamente, una seconda squadra del comando di Crotone è stata mobilitata per un incidente simile: un’Alfa Romeo Stelvio ha preso fuoco lungo la Strada Provinciale 18 a Rocca di Neto.

In entrambi i casi, i conducenti sono riusciti a lasciare rapidamente l’abitacolo dopo aver notato il fumo che si sprigionava dalle loro auto. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza le aree interessate, evitando ulteriori danni o rischi per la popolazione. Fortunatamente, non si registrano feriti.







Le cause dei due incendi restano ancora da accertare, e sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.