Il Comune di Isola di Capo Rizzuto è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia urbanistica con lo sviluppo del Piano Attuativo Unitario (PAU) per la località di Capo Rizzuto. Un tavolo tecnico di ascolto per la prima fase del progetto avrà luogo giovedì 28 novembre, alle ore 17.00, presso l'Acquario di Capo Rizzuto. L'obiettivo dell'incontro è quello di coinvolgere ed ascoltare i cittadini, ovvero coloro che vivono giornalmente la frazione, con proposte e idee da mettere poi su bianco con la successiva preparazione e presentazione dei progetti. All'evento presenzieranno il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, il Vice Sindaco Raffaele Gareri, e l'Assessore all'Urbanistica Giuseppe Fera, insieme all'ufficio tecnico.

Si tratta di un altro passo fondamentale per la rigenerazione, la riqualificazione urbana, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio, soprattutto dopo il successo ottenuto con il PAU di Le Castella, che è ormai giunto alla fase conclusiva con la richiesta dei finanziamenti per i progetti già approvati. Ora il Comune ha deciso di proseguire con un progetto altrettanto ambizioso per Capo Rizzuto, come ribadito dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga:

“Dopo l’approvazione del Piano Strutturale Comunale abbiamo deciso di dotare ogni frazione di strumenti urbanistici che consentano una pianificazione chiara e sostenibile. Abbiamo già chiuso Le Castella, ora stiamo lavorando su Capo Rizzuto e poi toccherà a Le Cannella / Marinella. L’obiettivo è quello di lasciare pronti almeno i progetti e la pianificazione prima della scadenza del mandato”.

Soddisfatto anche il Vice Sindaco Raffaele Gareri, promotore del tavolo di ascolto:







“Il PAU non è solo un piano, ma un atto rivoluzionario per il nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini di Capo Rizzuto, anche coloro che la vivono solo d’estate o che hanno solo interessi commerciali nella frazione, ad essere presenti all’evento e proporre idee. Tutto verrà poi valutato attentamente dai nostri tecnici per verificarne fattibilità ed eventuali vantaggi in termini economici, urbanistici e ambientali”.

“All’evento” – conclude Gareri – “parteciperanno anche i nostri tecnici che, con il supporto del professore Fera, hanno sviluppato in maniera straordinaria il PAU di Le Castella attirando anche l’interesse della Regione”.