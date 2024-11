Share on Twitter

Share on Facebook

Domenica 10 Novembre 2024, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Crotone, sotto l’egida della Federazione Italiana di Pesca Sportiva, in collaborazione con la Sezione Provinciale FIPSAS di Crotone e lo Yachting Kroton Club, si è svolta la seconda prova della selezione provinciale di traina costiera con la formula “Catch & release” (“cattura e rilascia”).



La prova, valida come qualificazione al Campionato Italiano che si terrà nel 2025, si è svolta nelle acque antistanti la città di Crotone.

Gli equipaggi hanno preso il mare alle ore 7:10 dal porticciolo della Lega Navale e hanno continuato la gara fino alle ore 12:10, come da regolamento. Le condizioni del mare, con vento forte di tramontana, hanno messo a dura prova gli equipaggi e le imbarcazioni, ma tutto si è svolto regolarmente, consentendo diverse catture. Le prede – tutte rilasciate – sono state esclusivamente tonnetti “alletterati”.

Classifica della 2^ prova della selezione provinciale di “Traina Costiera”

1° CLASSIFICATO: Equipaggio Giovanni Pugliese – Ottavio Cavallaro – Rocco Maurizio Pontieri

2° CLASSIFICATO: Equipaggio Vincenzo Pescatore – Francesco Asteriti – Giuseppe Arcidiacono

3° CLASSIFICATO: Equipaggio Ugo Pugliese – Giovanni Pelle – Nazareno Minniti

Dalla somma dei punteggi della prima prova tenutasi il 6 ottobre – organizzata dallo Yachting Kroton Club – e della seconda prova è scaturito l’equipaggio Campione Provinciale di Traina Costiera, che parteciperà di diritto al Campionato Nazionale 2025.

Classifica Finale della Selezione Provinciale di “Traina Costiera”

1° CLASSIFICATO ASSOLUTO:

Equipaggio Giovanni Pugliese – Ottavio Cavallaro – Rocco Maurizio Pontieri della LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI CROTONE con 410 punti.

2° CLASSIFICATO ASSOLUTO:

Equipaggio Vincenzo Pescatore – Francesco Asteriti – Giuseppe Arcidiacono della UCCIALÌ FISHING TEAM con 250 punti.







ADVERTISEMENT

3° CLASSIFICATO ASSOLUTO:

Equipaggio Ugo Pugliese – Giovanni Pelle – Nazareno Minniti dello YACHTING KROTON CLUB con 200 punti.

L’equipaggio dell’imbarcazione “BRADYPUS” del Gruppo Dilettantistico Lega Navale Italiana Sezione di Crotone, composto da Giovanni Pugliese – Ottavio Cavallaro – Rocco Maurizio Pontieri, rappresenterà la provincia di Crotone al Campionato Italiano di Traina Costiera 2025.

Soddisfatti della buona riuscita della manifestazione, il presidente L.N.I. Crotone Gianni Liotti e Mimmo Mazza, presidente dello Yachting Kroton Club, sono stati premiati dal Presidente della Sezione Provinciale FIPSAS Mario Scicchitano per l’ottima organizzazione delle due prove della selezione provinciale.

Un ringraziamento doveroso va alla Capitaneria di Porto di Crotone e alla Sezione Provinciale FIPSAS, oltre a tutti i soci partecipanti delle associazioni sportive: Yachting Kroton Club, Uccialì Fishing Team, GdPS LNI Crotone e Hera Fishing Club.

NB: Nella foto i vincitori della Classifica Finale.