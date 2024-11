Share on Twitter

Nella mattinata dello scorso 13 novembre, il neo Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo SCIUTO, si è recato in visita presso la Caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, ove ad attenderlo ha trovato gli Ufficiali e i militari della sede, una rappresentanza del personale, effettivo alle Compagnie Carabinieri di Cirò Marina (KR) e di Petilia Policastro (KR), alle 21 Stazioni Carabinieri, ubicate nell’intera Provincia, e al Gruppo Carabinieri Forestale di questo Centro, nonché alcuni degli appartenenti alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’Ufficiale Generale ha subito incontrato tutti i militari, porgendo loro il proprio saluto, dando il suo indirizzo di Comando e complimentandosi per le recenti operazioni di servizio, giunte al culmine dalle indagini “SAHEL” e “NEMESIS”, che hanno consentito, gli scorsi mesi di settembre e ottobre, tra l’altro, di disarticolare le Cosche della ‘Ndrangheta “MARTINO” di Cutro (KR) e “TALLARICO” di Casabona (KR), di accertare le ingerenze di quest’ultima nelle ultime Elezioni Amministrative e nell’attività del prefato Ente Comunale.







Nel corso della sua allocuzione, il Generale SCIUTO, si è soffermato sull’importanza di mostrare nel quotidiano servizio i valori propri degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, di garantire vigorosamente e incessantemente la vicinanza dell’Istituzione alle diverse cittadinanze, non omettendo di rammentare quanto sia elevata e fondamentale la funzione della stessa nella società, non limitata alla prevenzione e alla repressione dei reati, soprattutto predatori e contro la persona, in particolare nei confronti dei soggetti vulnerabili e nell’ambito familiare, o a reprimere i medesimi e le attività dei pervasivi sodalizi, appartenenti alla criminalità comune e organizzata della provincia, bensì estesa alle singole comunità e ai giovani, con delle conferenze, realizzate ad hoc su varie tematiche sociali e professionali, quindi con dei momenti d’incontro, appositamente dedicati.

Prima di lasciare la Provincia di Crotone, infine, il Comandante Legionale si è recato presso l’Ufficio Territoriale del Governo e alla Procura della Repubblica del Capoluogo, per incontrare il Prefetto, Dottoressa Franca FERRARO, e il Procuratore Capo Facente Funzioni, Dottor Vincenzo CAPOCCIA.