All’interno della costellazione dei paesi della provincia crotonese, completamente immersi nella macchia mediterranea delle dolci colline che guardano da una parte lo Ionio e dall’altra la Sila, ci sono tre paesi che hanno origini arbëreshe: Carfizzi, Pallagorio e San Nicola dell’Alto.

Un piccolo presidio di tradizioni, lingua e cultura, fortemente ancorato alla sua storia da almeno cinque secoli e ancora, in un certo modo, testimone di quella che è tutta la storia dell’Europa, fatta di migrazioni, spostamento di intere etnie, contaminazione.

Tre paesi che conservano la lingua, la cultura, le tradizioni di un popolo che nel XV secolo fuggì dall’invasione ottomana dell’Albania per arrivare in Calabria, guidati da Giorgio Castriota Skanderbeg.

Guidati dagli esperti soci del Circolo Ibis e dalle Guide arbëreshe dell’associazione Fili Meridiani, andremo in questo trekking urbano alla scoperta di Pallagorio e delle tradizioni dell’arberia.

SABATO 15 NOVEMBRE: PALLAGORIO – PUHERIU

Ore 16:30: Accoglienza e sistemazione alloggi Hotel diffuso.

Accoglienza e sistemazione alloggi Hotel diffuso. Ore 17:15: Omaggio a Skanderbeg.

Omaggio a Skanderbeg. Ore 17:45: Laboratorio ori arbëreshë Lapietra.

Laboratorio ori arbëreshë Lapietra. Ore 18:30: Centro storico e visita murales arbëresh.

Centro storico e visita murales arbëresh. Ore 20:00: Cena in pizzeria.

DOMENICA 16 NOVEMBRE: PALLAGORIO – PUHERIU







ADVERTISEMENT

Ore 8:30: Colazione comunitaria presso bar Indipendent.

Colazione comunitaria presso bar Indipendent. Ore 9:30: Visita al sito Sant’Antonio alla Gradea e immersione nel paesaggio.

Visita al sito Sant’Antonio alla Gradea e immersione nel paesaggio. Ore 11:00: Visita alle campane arbëresh.

Visita alle campane arbëresh. Ore 11:30: Visita al MUZÉ SPAZIO ARBËRIA .

Visita al . Ore 12:45: Pranzo con show cooking: Dromësat, la pasta benedetta degli Arbëresh, e Shtridhëlat, la pasta della Gjetunia – Degustazione vini d’Arbëria.

Pranzo con show cooking: Dromësat, la pasta benedetta degli Arbëresh, e Shtridhëlat, la pasta della Gjetunia – Degustazione vini d’Arbëria. Ore 15:30: Vagha, il ballo tondo degli arbëresh.

Vagha, il ballo tondo degli arbëresh. Ore 16:30: MUZÉ SPAZIO ARBËRIA: Saluti e confronto aperto.

Costo: €80/persona*

*Comprensivo di cena, colazione, pranzo e pernottamento + degustazione vini + tour guidato + Show Cooking *shtridhëlat* + Assicurazione personale.

APPUNTAMENTO: Sabato 15 Novembre h 15:00, P.le Nettuno

SEGRETERIA CIRCOLO IBIS: 349 4674358

Agenzia di viaggi Mr. Holiday: 0962 1922371