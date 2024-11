Share on Twitter

In occasione della Giornata internazionale dell’albero 2024, venerdì 22 novembre, alle ore 10:00, il Comune di Crotone realizzerà un’importante operazione di riqualificazione della “strada parco” di via Peppino Impastato, con la piantumazione di 25 tamerici di oltre 3 metri.

L’amministrazione invita a partecipare tutte le associazioni e i volontari interessati a offrire la propria presenza o il proprio contributo per questo momento di condivisione. Hanno già dato la loro adesione Legambiente e il WWF.

Questa attività rientra nel piano di azioni per il verde pubblico per il 2024, predisposto dal vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella: «Oggi siamo nella condizione di fornire segnali concreti verso l’incremento del bilancio arboreo comunale. L’area di via Peppino Impastato rappresenta un segnale tangibile di quelle politiche di “riordino estetico” che miriamo a perseguire. A partire dalle prossime ore, completeremo il nuovo viale alberato, facendo seguito alla piantumazione dei primi esemplari avvenuta nei mesi scorsi».







Prima di procedere, verranno espiantate e reimpiantate le specie non omogenee presenti nell’area, molte delle quali furono piantate grazie al contributo delle associazioni; queste piante verranno recuperate e reimpiantate in altre zone. «Nella prossima primavera – prosegue Cretella – provvederemo all’inerbimento integrale della strada parco, per restituire definitivamente il decoro che l’area merita».

Questa iniziativa segna l’inizio di una campagna di piantumazione di 230 alberi, recentemente arrivati in città, che verranno collocati nei principali assi e strade cittadine secondo una specifica programmazione. Queste attività straordinarie sono possibili grazie all’opera instancabile degli operai, dei tirocinanti e degli uffici, diretti dalla dirigente Dominijanni.