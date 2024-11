Si è conclusa la scorsa settimana l’esperienza interculturale degli alunni del Liceo Gravina con l’associazione “Extramus” dell’ingegnere Antonio Gallo: un programma ricco di meeting e workshop relativi al progetto Erasmus+ KA210: “Empowering women in case of both natural and human-made disasters”. Il progetto, articolato in tappe transnazionali, mira a promuovere la collaborazione tra istituzioni locali e internazionali per offrire supporto alle donne in situazioni di catastrofi naturali o causate dall’uomo.

L’importante iniziativa è iniziata martedì 5 novembre con una conferenza stampa internazionale sulla sensibilizzazione e prevenzione dei disastri naturali. Tra inni nazionali e interventi di rilievo, i ragazzi delle classi quinte del linguistico hanno avuto l’opportunità di consolidare le proprie conoscenze sui temi trattati. Hanno partecipato il dirigente scolastico, prof. Antonio Santoro; per la Provincia di Crotone, la consigliera Giovanna Provveduto; per il Comune di Crotone, l’assessore all’ambiente Anna Maria De Rienzo; Giuseppe Frisenda come referente della Protezione Civile; e Ornella Pegoraro, ambasciatrice Erasmus+.

La delegazione Erasmus era composta da: ing. Antonio Gallo (presidente Associazione Extramus – Italia), Renato Teixeira Gil (presidente Associazione Inspirajuventude – Portogallo), Markos Chionos (presidente Associazione Go Alive – Grecia), e Gozde Gur Gurbuz (presidente Associazione Afad – Turchia).

Il giorno successivo, mercoledì 6 novembre, le classi terze hanno assistito a una lezione sulle procedure di sicurezza e partecipato a una prova di evacuazione, come parte dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).







Gli alunni Angelica Elia, Angela Mittica e Luigi Gerace hanno moderato e tradotto simultaneamente gli interventi delle istituzioni, in un momento che ha portato entusiasmo nel liceo. Il dirigente Antonio Santoro ha ringraziato il presidente dell’associazione Extramus per aver offerto agli studenti del Gravina questa importante occasione di crescita.

Il lavoro è continuato per Alessandra Toscano e Luigi Gerace, che nei workshop pomeridiani hanno accompagnato la delegazione Erasmus+ in città, svolgendo il ruolo di interpreti per le guide, ricevendo complimenti per il loro impegno.

Questi giorni intensi hanno rappresentato un arricchimento per tutta la comunità scolastica. L’esperienza per gli alunni non termina qui: Alessandra Toscano e Luigi Gerace rappresenteranno infatti il Liceo Gravina nel successivo meeting che si terrà in Portogallo.