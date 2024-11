Il Milan Club Cirò Marina sostiene le famiglie: donati abiti per bambini alla Misericordia

Un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità locale è stato compiuto dal Milan Club Cirò Marina, che ha donato capi di abbigliamento per bambini alla Misericordia di Cirò Marina. La donazione rappresenta un supporto concreto per le famiglie in difficoltà, unendo l’amore per lo sport a una concreta azione di aiuto verso i più bisognosi.

L’iniziativa, nata dal desiderio del Presidente Pietro Doritti e da tutto il direttivo del club (composto dal vice presidente Andrea Spataro e dai consiglieri Antonio Fazio, Gabriele Cerchiara, Cataldo Ceraulo e Vincenzo Doritti), ha lo scopo di aiutare i più bisognosi. Questo gesto è stato accolto con gratitudine dalla Misericordia, rappresentata dal Presidente Maria Abbruzzino, che da sempre si impegna a offrire sostegno e assistenza alle persone in situazioni di disagio. Nei prossimi mesi, si prevede di organizzare altre raccolte.







Con questa iniziativa, il Milan Club Cirò Marina conferma il suo impegno non solo nella promozione dei valori sportivi, ma anche nella solidarietà sociale, incarnando appieno lo spirito di comunità e condivisione che caratterizza il tifo rossonero.