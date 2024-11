L’Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri sul primo gradino del podio del concorso: “A-Mico Fungo: profumi, sapori e Ambiente”

Si è concluso con successo il concorso “A-Mico Fungo: profumi, sapori e Ambiente”, svoltosi nei giorni scorsi a Castelsilano, nell’ambito della tradizionale festa giunta alla sua VIII edizione. La manifestazione, dedicata al fungo, frutto della terra più ricercato e gustato in questo periodo dell’anno, ha visto la partecipazione di numerose scuole e opere creative.

Gli alunni della sezione “Seconda A” della Scuola dell’Infanzia del Plesso Albani dell’Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri, bambini di quattro anni, hanno conquistato il primo premio. Guidati e coordinati dalle docenti Domenica Novello, Maria Tallarico e Simona Lucente, i piccoli artisti hanno realizzato un plastico originale, utilizzando materiali quali carta colorata, conchiglie, materiali di riciclo, legumi e semi di zucca.







L’opera vincitrice è stata esposta insieme alle altre partecipanti in una mostra dedicata, suscitando grande apprezzamento da parte del numeroso pubblico giunto a Castelsilano per la Festa del Fungo. Un riconoscimento importante per i piccoli alunni e le loro insegnanti, che dimostra come creatività, impegno e rispetto per l’ambiente possano portare a grandi risultati.