17 novembre 2024. La società sportiva Cirò Marina che corre è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione al prestigioso MemorialQuero, gara podistica inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e svoltasi oggi sulla distanza di 10 chilometri. Un evento di altissimo livello che ha visto confrontarsi atleti di spicco provenienti da tutta Italia, rendendo la competizione entusiasmante e ricca di emozioni.

I nostri atleti, con grande determinazione e spirito di squadra, hanno dimostrato ancora una volta il valore della nostra società, difendendosi con dignità e coraggio sia nella categoria maschile che in quella femminile. In un percorso tecnico e sfidante, caratterizzatoda un’atmosfera di sano agonismo, i risultati ottenuti parlano da sé e rappresentano un ulteriore passo verso traguardi ancora più ambiziosi.

I RISULTATI DELLA GARA

Categoria Maschile

1. Giacinto Lamberto: con una straordinaria performance, Lamberto ha tagliato il traguardo al primo posto, confermandosi una punta di diamante della nostra squadra.

2. Cataldo Russo: al secondo posto, Russo ha dimostrato grande costanza e determinazione,contribuendo a rafforzare il prestigio del nostro gruppo.

3. LuigiCapitò: conquistando il terzo gradino del podio, Capitò ha suggellato il dominio della Cirò Marina che corre tra gli uomini.

Categoria Femminile

1. Luisa Rennis: con una gara impeccabile, Rennis ha ottenuto la vittoria nella categoria femminile, confermandosi un’atleta di spicco del panorama locale e oltre.







2. Silvia Aloisio: il secondo posto di Aloisio è frutto di un impegno costante e di un talento che promette ancora grandi risultati.

UNA SQUADRA UNITA E COMPATTA

I successi ottenuti al Memorial Quero non sono solo il frutto di prestazioni individuali, ma anche il risultato di un lavoro di squadra che da sempre caratterizza la nostra società. Cirò Marina che corre è molto più di un semplice gruppo sportivo: siamo una famiglia, unita dalla passione per l’atletica e dalla voglia di crescere insieme.

Questi risultati ci danno la spinta per continuare a credere nei nostri obiettivi e per affrontare le prossime sfide con ancora più entusiasmo e determinazione. Siamo pronti a guardare avanti, verso nuovi traguardi, con l’orgoglio di rappresentare Cirò Marina e i suoi valori.

GRAZIE AI NOSTRI ATLETI

Un ringraziamento speciale va ai nostri atleti, che con il loro impegno, sacrificio e dedizione ci ricordano ogni giorno che non esistono limiti per chi crede nei propri sogni. Grazie a loro, la Cirò Marina che corre continua a portare in alto il nome della nostra città, facendosi portavoce di una tradizione sportiva che guarda al futuro con speranza e ambizione.

Restiamo uniti, continuiamo a correre e a costruire il nostro cammino. Insieme, siamo inarrestabili.