Esprimo la mia profonda soddisfazione per il lavoro compiuto dai vertici di ARTCal (Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria), volto a risolvere alcune delle problematiche del trasporto ferroviario su rete RFI sollevate e poste alla loro attenzione in occasione della seduta del 12/03/2024 dalla Commissione di Vigilanza all’epoca da me presieduta.

A seguito di una mia esplicita richiesta, in data 18/10/2024 ho ricevuto un documento contenente una dettagliata scheda tecnico-informativa sui provvedimenti fino ad allora adottati, da parte del direttore Tiziana Corallini.

Le misure d’intervento intraprese sono state molteplici. A titolo meramente esemplificativo:







Autobus sostitutivi

L’adozione di sei coppie di autobus sostitutivi in servizio giornaliero, per colmare i disagi provocati dalla sospensione della tratta ferroviaria Crotone – Sibari , per i lavori di ammodernamento ed elettrificazione della stessa, i quali proseguiranno fino al mese di gennaio 2025 .

L’attivazione di un servizio intermodale treno – autobus consentirà un più efficiente collegamento con alcuni punti strategici del nostro territorio e con località di particolare interesse, altrimenti non raggiungibili mediante le sole linee ferroviarie, grazie al coordinamento orario tra i servizi di Trenitalia ed i servizi autobus.

Ciascuno di tali servizi attivati è disponibile mediante i canali di vendita online (sito web o app) di Trenitalia o presso le biglietterie di Trenitalia.

L’attivazione di servizi intermodali permetterà collegamenti più agili con i tre aeroporti calabresi:

L’attivazione di servizi intermodali permetterà collegamenti più agili con i tre aeroporti calabresi: Aeroporto di Lamezia Terme : collegamento dalla stazione di Lamezia Terme C.le , sulla quale convergono ben quattro linee di trasporto (Tirrenica Nord da Cosenza-Paola , Tirrenica Sud da Reggio Calabria , Tirrenica da Tropea e la trasversale da Catanzaro Lido , quale collettore per tutta la fascia jonica Nord e Sud).

La frequenza del collegamento mediante autobus è di trenta minuti , con corse a partire dalle 05.45 del mattino sino alle 23:20 della sera al costo di € 1,50 .

Aeroporto "Tito Minniti" di Reggio Calabria: collegamento dalla stazione ferroviaria di Reggio Calabria C.le mediante le linee urbane 27 e 28, con una frequenza cumulata di trenta minuti, sempre al costo di € 1,50.

Inoltre, sul sito dell’ArtCal è stato inserito un link mediante il quale gli utenti possono esprimere eventuali disagi riscontrati al fine di perfezionare il servizio.