LATINA: Cardinali; Marenco, Di Renzo, E. Vona; Ercolano (30’st A. Vona; 44’st Saccani), Di Livio (1’st Ciko), Petermann, Riccardi, Crecco; Bocic (16’st Addessi), Improta (30’st Martignago). A disp.: Civello, Berman, Basti, Cittadino, Cipolla, Segat, Iachini. All. Boscaglia

CROTONE: D’Alterio; Guerini (41’st D’Aprile), Cargnelutti, Armini, Giron (33’st Groppelli); Gallo (23’st Barberis), Schirò; Silva (33’st Kolaj), Tumminello, Oviszach (23’st Cantisani); Gomez. A disp.: Sala, Martino, D’Aprile, Vitale, Stronati, Rojas, Chiarella, Kostadinov, Aprea. All. Longo

ARBITRO: Leone di Barletta

MARCATORI: 4’pt Oviszach (C), 10’pt Gomez (C), 5’st Silva (C), 9’st Tumminello (C)

AMMONITI: Petermann (L), Ercolano (L), Marenco (L), Gallo (C), E. Vona (L)

NOTE: al 15’st Cardinali (L) para un rigore a Gomez (C)

