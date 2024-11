Un ospedale senza dolore per i bambini. Questo l’obiettivo del corso promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, attraverso la SOC di Pediatria e l’ufficio Formazione dell’ospedale S. Giovanni di Dio, che verterà sulla “Gestione del dolore in età pediatrica”. Il corso si terrà presso la sala formazione di via Botteghelle in due diversi momenti: mercoledì 20 novembre e mercoledì 11 dicembre.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli operatori del nosocomio sulla corretta valutazione e sull’opportuno trattamento del sintomo dolore, a vantaggio dei piccoli pazienti, attraverso la realizzazione di procedure efficaci e condivise.

Il responsabile scientifico del corso, Stefania Zampogna, direttore della SOC di Pediatria, sottolinea che da dati di letteratura si evince come il dolore nei bambini che accedono ai Pronto Soccorsi sia spesso sottovalutato e di conseguenza non adeguatamente trattato, nonostante le ripercussioni che determina sullo sviluppo della corteccia sensitiva risultino ampiamente dimostrati dalla letteratura. Si stima infatti che più del 50% dei bambini che giungono nei Pronto Soccorsi Pediatrici presenti dolore e che il 96% di questi non riceva alcuna terapia antalgica nella fase di triage.







Le due giornate di formazione mirano dunque, grazie al confronto diretto con esperti nella gestione del dolore acuto, cronico e procedurale, a trasmettere ai pediatri, agli infermieri e agli anestesisti un metodo efficace per valutare, misurare e trattare adeguatamente il dolore nei diversi contesti. Il tutto attraverso il consolidamento del lavoro di equipe e approfondendo il tema dell’analgosedazione per le procedure diagnostiche, che spesso determinano notevole ansia e preoccupazione alle famiglie, agitazione nei bambini, oltre alla possibile percezione di una scarsa qualità del servizio ricevuto.

Un altro tassello che sottolinea la valenza scientifica della Pediatria nel territorio pitagorico.