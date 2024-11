I Tritoni puntano alla vetta, un’altra vittoria in casa Pallavolo Crotone

I Tritoni spazzano il Palmi con uno spettacolare 3-0, risalendo la classifica in attesa dei prossimi incontri che diranno di che pasta è fatta la squadra del presidente Romina Pioli.

Al via scendono in campo due squadre costruite con obiettivi diversi. Il Palakrò è gremito, con un pubblico sempre più numeroso e caloroso, organizzato con trombe e tamburi per sostenere i ragazzi in campo.







Pronti, via, il Crotone allunga da subito, mettendo in chiaro le cose. Sul 15-10, un blackout mentale permette al Palmi di mettere paura ai crotonesi che, pur arrivando a 24-21, sprecano due set ball ma chiudono il set decisivo sul 25-23.

Al rientro in campo, mister Asteriti chiede più concentrazione e cambia qualche pedina nel sestetto, inserendo Romeo, che risulterà MVP dell’incontro. Andrea Asteriti, ancora una volta top scorer con 14 punti, insieme a Barile e Lopetrone, contribuisce con 16 punti in due. Per il Palmi, il peso tecnico diventa insostenibile, tanto da subire tutto il set, fino a quando dalla panchina crotonese trovano spazio un po’ tutti i giocatori della rosa.

Sul 2-0, la partita sembra chiusa. Il Crotone non vuole rimettere in gioco gli avversari. La gara riprende alla grande, e mister Asteriti dà spazio a tutta la squadra, permettendo a tutti di trovare il ritmo partita.

Dopo il 25-9, arriva il 25-17, che consegna i 3 punti ai crotonesi, posizionandoli al 5° posto, ad una manciata di punti dalla vetta.

Il presidente Pioli:

“Siamo soddisfatti del percorso fatto finora dai ragazzi. Alla loro prima esperienza in Serie C ci stiamo comportando bene. Ora sotto con la seconda parte del percorso fino alle feste di Natale, che ci diranno cosa possiamo ottenere in questa stagione, oltre alla crescita tecnica.”