Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: il Convegno “Nel Bambino si Costruisce l’Uomo”

In occasione della Giornata Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 novembre 2024, si terrà a Cirò Marina (KR) un importante convegno dal titolo “Nel Bambino si Costruisce l’Uomo”. L’evento, organizzato per celebrare questa significativa ricorrenza, si svolgerà presso il Teatro del Centro Polivalente Alikia, in Via Pola, con inizio alle ore 08.30.

Il convegno rappresenta un’occasione per riflettere sui diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti, promuovendo la consapevolezza sull’importanza di garantire loro opportunità, educazione e protezione. Il titolo dell’incontro, “Nel Bambino si Costruisce l’Uomo”, evidenzia il ruolo cruciale dell’infanzia come fondamento per lo sviluppo dell’individuo e della società.

L’evento prevede la partecipazione di esperti del settore educativo, psicologico e sociale, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. I relatori esploreranno tematiche legate alla tutela dei diritti dell’infanzia, al benessere dei più piccoli e al valore dell’educazione come pilastro di una società equa e inclusiva.

Tra i punti salienti del programma:







Interventi di professionisti in ambito pedagogico e psicologico.

Testimonianze dirette di educatori e famiglie.

Un dibattito aperto con il pubblico per stimolare il confronto e la partecipazione attiva.

La Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita dall’ONU nel 1989, ricorda l’importanza di proteggere e promuovere i diritti di ogni bambino, senza discriminazioni. Eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare le comunità e rinnovare l’impegno collettivo verso un futuro migliore.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle famiglie e a chiunque desideri contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale per i più piccoli.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Polivalente Alikia.

Perché, come ricorda il titolo del convegno, “Nel bambino si costruisce l’uomo”: un messaggio che racchiude la speranza e la responsabilità di ogni generazione.