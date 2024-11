Share on Twitter

Successo per il Convegno contro il Bullismo all’IIS Gangale di Cirò Marina

Grande partecipazione e coinvolgimento al convegno organizzato presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Gangale di Cirò Marina, un evento che ha saputo unire istituzioni, comunità scolastica e autorità locali attorno al tema delicato e urgente del bullismo e dei pericoli del web.

Promosso dall'associazione FAMI, in collaborazione con l'Associazione Contro il Bullismo Scolastico (ACBS), il convegno si è distinto per l'alto livello degli interventi e per l'intensità emotiva che ha caratterizzato tutta la giornata.







Un momento particolarmente toccante è stato il racconto del Presidente di ACBS, Vincenzo Vetere, che ha condiviso la sua esperienza personale, commuovendo la platea. Un racconto carico di emozioni che ha permesso ai presenti, soprattutto ai giovani, di comprendere la gravità e le conseguenze devastanti del bullismo, non solo sulla vittima, ma anche sull’intera comunità. Il suo discorso, chiaro e diretto, ha poi affrontato i pericoli del web, un aspetto cruciale nell’era digitale. Con lucidità e competenza, Vetere ha spiegato come prevenire e affrontare i rischi legati al cyberbullismo, offrendo strumenti concreti per la protezione online.

La manifestazione ha avuto il supporto fondamentale della preside, Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino, che ha accolto tutti gli ospiti con grande professionalità, rendendo possibile la realizzazione di un evento così significativo.

Numerose le istituzioni presenti: l’Arma dei Carabinieri di Cirò Marina, la Guardia di Finanza, il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, e l’intera Amministrazione Comunale, tutti uniti per ribadire il loro impegno contro il bullismo. Un plauso particolare va all’Avv. Katia Vetere, che, grazie alla sua dedizione, ha saputo coordinare l’evento con grande abilità, in collaborazione con ACBS e FAMI. Di altissimo livello anche l’intervento del Provveditore Dr. Luciano Greco, che ha catturato l’attenzione dei presenti con riflessioni profonde e stimolanti.

Un contributo fondamentale è arrivato da Cristiano Castelnovo, membro storico di ACBS, che ha realizzato diapositive coinvolgenti, stimolando il ragionamento e il dialogo tra i giovani partecipanti.

L’evento si è concluso in un clima di convivialità, grazie alla generosità delle Cantine Iuzzolino di Cirò Marina, che hanno regalato un pomeriggio speciale, e alla calorosa ospitalità familiare di Mirella Vetere e Antonio Rao. Non è mancato l’apporto organizzativo di Antonio Vetere, il cui impegno ha garantito il successo della giornata.

Questo convegno è stato la dimostrazione di come la collaborazione tra scuole, istituzioni, associazioni e professionisti possa creare un’alleanza forte per affrontare e combattere fenomeni come il bullismo. Una giornata che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i partecipanti.