Share on Twitter

Share on Facebook

Con la premiazione delle opere classificate ai primi tre posti, si è conclusa ufficialmente la Prima Edizione del Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”. Un evento che ha inteso celebrare il talento artistico e la narrazione visiva, rafforzando il ruolo della graphic novel nel panorama culturale italiano.

I vincitori sono stati scelti da una commissione popolare, che ha selezionato i primi tre classificati, e da una giuria di esperti, che ha decretato il vincitore. Tutto questo grazie al lavoro di Simone Carozzo, presidente del Premio, di Romano Pesavento, Direttore Artistico, di Stefania Pizzolante, responsabile delle pubbliche relazioni, e di Andrea Guastini, responsabile delle Risorse Umane, con il fondamentale supporto della Fondazione Odyssea. Al progetto si è aggiunta, per la premiazione, la Provincia di Crotone con il patrocinio gratuito.

È da sottolineare che il Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics” è stato e continuerà a essere parte integrante del Festival dell’Aurora, ospitato per questa edizione dal comune di Isola di Capo Rizzuto. Un Festival riconosciuto dalla Regione Calabria come festival storico e di rilievo internazionale.

La prima edizione dell’evento si è svolta nel Castello Aragonese di Le Castella (Isola Capo Rizzuto, KR), gestito dalla Direzione Regionale Musei Calabria. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 16 novembre 2024, alle ore 17:00, presso la sede della Lega Navale di Crotone, in Via Molo Sanità, 2.







ADVERTISEMENT

Le opere premiate sono state:

“Nato in Iran” di Majid Bita (Canicola edizioni)

(Canicola edizioni) “L’inganno della Memoria” di Gianluca Arrighi , Marco Serravalle e Roberta Ferrigno (Giallo China)

, e (Giallo China) “Munch” di Marco Ferrandino e Germano Massenzio (Douglas Edizioni)

Alla premiazione era presente Fabiana Fiengo, Miglior Fumettista Emergente 2024, che ha donato alla Lega Navale Italiana sede di Crotone un’opera originale, “Canarino Gaetano”, dedicata al celebre artista crotonese Rino Gaetano. Questa opera sarà esposta accanto all’ukulele originale del cantautore, simbolizzando un suggestivo legame tra il mondo del fumetto e quello della musica.

Appuntamento al prossimo anno, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera provincia crotonese e ampliare la risonanza di questo straordinario progetto culturale.

La passione per il fumetto continua!