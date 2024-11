Share on Twitter

Continua l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale diretto dal comandante Francesco Iorno in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.



Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini.



Nello specifico è stato individuata una persona che aveva abbandonato una vasca da bagno nel quartiere Sant’Antonio.



Successivamente convocato dal NOA della Polizia Locale, è stato sanzionato per abbandono di rifiuti speciali, ha pagato la sanzione ed ha dovuto smaltire il rifiuto a norma di legge, portando successivamente al Comando la relativa bolla di smaltimento.