Trasferta Siciliana per le Sirene che portano a casa 1 punto

Una gara controversa iniziata con grande grinta: le Sirene portano a casa il primo set ma subiscono subito il pareggio. Tornano in vantaggio nel 3° set per poi cedere la posta in palio alle locali di Santa Teresa, che prima pareggiano e poi vincono al tie break, sorrette da un tifo incessante e caloroso che ha fatto la differenza nei momenti topici dell’incontro.

Mister Asteriti schiera il sestetto collaudato e chiede alla linea di ricezione e difesa di Angeloni, Morciano e Maggipinto di arginare le manovre offensive, soprattutto di Marsengo al centro, che con i suoi 17 punti sarà una vera spina nel fianco. Pallavolo Crotone risponde di squadra: Morciano, con 25 punti, tiene l’attacco fino alla fine del set che si conclude con una sofferta vittoria.







Al rientro in campo, la reazione delle siciliane è veemente e Pallavolo Crotone accusa il colpo. Alcune giocate non vanno a buon fine, soprattutto da 2° linea, e Santa Teresa di Mister Prestipino trova le giocate giuste e pareggia 1-1.

Al rientro in campo, si parte con la verve giusta: Sturniolo in regia giostra bene le attaccanti, Barbaro (18 punti) e Angeloni (17) fanno da padrona sotto rete. Il punteggio vede sempre il Crotone avanti, che gioca il miglior set in trasferta per attenzione tecnica e tattica, tanto da chiudere 25-15, lasciando presagire di poter interrompere la sequenza di trasferte sfortunate.

Ma Santa Teresa, guidato da Riva, è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, per cui l’orgoglio la tiene su. Il pubblico la prende per mano e inizia il 4° set in modo aggressivo: è subito 7-1. Mister Asteriti chiede time-out cercando di riportare l’equilibrio, ma senza esito. Nonostante i numerosi cambi, dal 12-18 si arriva al 22-20, ma lo sforzo non basta per evitare il tie-break.

Il 5° set, tutto sommato, si gioca anche bene, ma le messinesi hanno una carica incredibile. La fiducia nel Crotone viene meno: al cambio campo è 9-5, si arriva a 10-9, ma ben 5 muri subiti in una sola rotazione lasciano 2 punti a Santa Teresa e 1 punto a Crotone, che comunque continua a muovere la classifica.

Mister Asteriti: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ma allo stesso tempo facciamo autocritica per provare ad essere più cinici quando si presenta l’occasione di fare bottino. Ora testa al Pescara.”