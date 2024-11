Share on Twitter

Share on Facebook

Festival Accademie Musicali Leonardo Vinci: Quarta Edizione a Strongoli

Il Festival delle Accademie Musicali Leonardo Vinci, giunto alla sua IV edizione, si prepara a regalare momenti di grande musica e cultura nella suggestiva città di Strongoli. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Strongoli e il contributo dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e non solo. Ecco il programma dettagliato:

22 novembre 2024 – Sala Convegni di Strongoli

Ore 10:30 : Presentazione ufficiale della quarta edizione del Festival delle Accademie Musicali Leonardo Vinci. L’evento sarà arricchito da un intermezzo musicale curato dal violinista Gianfrancesco Federico.

: Presentazione ufficiale della quarta edizione del Festival delle Accademie Musicali Leonardo Vinci. L’evento sarà arricchito da un intermezzo musicale curato dal violinista Gianfrancesco Federico. Ore 11:00: Incontro di studio con gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli, guidato dal compositore e musicologo Maestro Francesco De Siena.A seguire, un nuovo intermezzo musicale con il violinista Gianfrancesco Federico. Durante l’evento sarà inoltre presentata la seconda edizione del Concorso Internazionale “Leonardo Vinci – Concorso di Composizione per Opera Lirica da Camera”, illustrata dal compositore Maestro Vincenzo Palermo.

23 novembre 2024 – Chiesa Santa Maria delle Grazie, Strongoli

Ore 19:00: Concerto di musica da camera. Protagonisti dell’esibizione saranno Antonio Santoro (flauto), Antonio Mungo (fagotto), Vincenzo Primerano (clarinetto), Giovanni Leto (clarinetto), Giuliana Pelagì (soprano), Teresa Cardace (soprano) e Giuseppe Morrone (tenore).Al pianoforte, il Maestro Francesco De Siena. Il programma includerà musiche di grandi compositori quali Leonardo Vinci, Michele Mangani, Giacomo Puccini, Francesco De Siena, Arrigo Boito, Francesco Cilea, Gastaldon e Fernando Obradors.

30 novembre 2024 – Chiesa Santa Teresa d’Avila, Strongoli Marina

Ore 19:00: Concerto orchestrale conclusivo. L’Orchestra Filarmonica della Calabria, sotto la direzione del Maestro Gianfranco Russo, vedrà come solista il giovane talento Riccardo Cascone al flauto. Il programma includerà musiche di Antonio Lucio Vivaldi e Leonardo Vinci, per una serata all’insegna della grande tradizione musicale.

L’evento è pensato per celebrare l’arte musicale in tutte le sue forme, promuovendo l’eredità artistica di Leonardo Vinci e offrendo un’opportunità di formazione e intrattenimento di altissimo livello. Non mancate a questa straordinaria manifestazione!