Il SAI Comune di Crotone, in collaborazione con Metal Carpenteria S.r.l., ha avviato un percorso di tirocinio formativo per cinque beneficiari ospitati nelle strutture del progetto di seconda accoglienza per migranti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività attuate per favorire l’integrazione e l’inserimento lavorativo di persone straniere nel nostro territorio.

“Un percorso che assume rilievo poiché attuata in stretta collaborazione con un’importante realtà imprenditoriale, puntando al concreto incontro tra domanda e offerta di lavoro” afferma Gregorio Mungari Cotruzzolà, Presidente della Cooperativa Agorà Kroton, parte della rete che gestisce il progetto di cui è titolare il Comune di Crotone. “Questo percorso non solo facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, ma contribuisce anche a creare un ambiente di accoglienza più inclusivo e solidale.”

Il tirocinio, della durata di tre mesi per un totale di 248 ore, prevede che i partecipanti siano affiancati dai professionisti di Metal Carpenteria per acquisire competenze spendibili in un settore in crescita, attraverso progetti formativi calibrati su misura con il supporto del Centro per l’Impiego di Crotone.

“È importante per noi,” dichiara Sergio Torromino, direttore di Metal Carpenteria, “creare percorsi formativi ed esperienziali che possano sviluppare nuove competenze e professionalità di cui il territorio e le aziende hanno bisogno. Crediamo fermamente che investire, anche e non solo, nella formazione dei migranti possa portare benefici significativi sia a loro che alla nostra comunità e al tessuto economico locale.”







La rete del SAI del Comune di Crotone comprende, oltre alla Cooperativa Agorà Kroton, anche la Cooperativa Baobab, la Cooperativa Kroton Community e la Prociv di Isola Capo Rizzuto. Queste organizzazioni lavorano insieme per garantire che i migranti ricevano il supporto necessario per integrarsi con successo nella società e nel mondo del lavoro.

L’attivazione di questo progetto di tirocinio formativo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici, soggetti profit e non profit possa generare opportunità di crescita e sviluppo per tutti i membri della comunità.