“Io gioco per Dodò”, 120 bimbi dell’Ic Papanice Alfieri al Parco delle Rose

Un esercito di studenti della scuola primaria dell’Ic Papanice Alfieri, stamani, 20 novembre, ha popolato il Parco delle Rose nel nome di Dodò Gabriele, il bimbo, ex alunno proprio dell’istituto, ucciso dalla ‘Ndrangheta a 11 anni. L’esercito dei piccoli studenti dei plessi Albani, Codignola, Ises Fondo Gesù e Margherita, ha partecipato a: “IL DIRITTO AL GIOCO, io gioco per Dodò”, organizzato dall’Ambito Territoriale di Crotone-Ufficio Educazione Fisica, in collaborazione con il Comitato Provinciale Unicef di Crotone, la Provincia e il Comune di Crotone, in occasione della “Giornata sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

L’iniziativa, tra le altre cose, prevede dal 20 al 23 novembre 2024 la promozione di giornate di sensibilizzazione sul “Diritto al Gioco”, a cura delle singole scuole. In questo senso, l’Ic Papanice Alfieri ha dato il suo contributo. L’organizzazione dell’attività è stata a cura della docente Nadia Giungato.







ADVERTISEMENT

Gli alunni sono giunti al parco intorno alle 9:30. Coordinati dai docenti di motoria, Elisabetta Fragale e Camillo Brugellis, i ragazzi sono stati coinvolti in percorsi di gioco per tutta la mattinata, inframmezzati da momenti di merenda e convivialità all’aria aperta. In particolare, si sono cimentati in giochi e percorsi sugli schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, strisciare). Un’esperienza educativa e formativa all’insegna dello sport e del divertimento.

Sono stati presenti all’iniziativa i docenti:

Luigia Scervo, Maria Scalise, Domenica Simbari (plesso Margherita),

(plesso Margherita), Teresa Leo, Daniela Lombardo, Mirella Castagnino, Bianco Annunziata, Ornella Perrotta (plessi Albani e Ises Fondo Gesù),

(plessi Albani e Ises Fondo Gesù), Vivien Laratta, Rosa Bonaccio, Giusy Marzano, Paola Leto, Sabina Frontera (plesso Codignola).

Nel mese di dicembre, l’Ambito Territoriale di Crotone-Ufficio Educazione Fisica organizzerà una giornata per condividere le buone pratiche di gioco motorio con foto, video, podcast e cartelloni.