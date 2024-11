Il Comune di Cirò Marina ha ufficialmente convocato una seduta del Consiglio Comunale in sessione ordinaria per il giorno 26 novembre 2024, alle ore 10:30, presso la sede di Palazzo Porti in Piazza Diaz. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, è prevista una seconda convocazione per il giorno 28 novembre 2024, sempre alle ore 10:30.

La riunione, che si terrà in seduta pubblica, affronterà diversi punti rilevanti per l’amministrazione comunale, come indicato nell’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco







ADVERTISEMENT

Lettura ed approvazione dei verbali di deliberazioni consiliari dal n. 16 al n. 19 dell’adunanza del 13.07.2024; ADDENDUM alla Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione legge regionale n. 24/2024 tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 Comune Capofila Cirò Marina: Approvazione Regolamento per il conferimento della Cittadinanza onoraria e riconoscimento di civiche Benemerenze; Approvazione Regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica; Approvazione modifica art. 21 del Regolamento per la gestione e l’uso del Palazzetto dello Sport; Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 possedute al 31/12/2023; Art. 175, commi 1-3 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.- Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026.

La seduta rappresenta un momento significativo per l’approvazione di importanti provvedimenti amministrativi, oltre che un’occasione per rafforzare il dialogo istituzionale e la trasparenza nei confronti della cittadinanza.