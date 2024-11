La Diciassettesima Stagione Teatrale di Cotronei: Un Cartellone Ricco di Spettacoli e Ospiti d’eccezione

La XVII stagione teatrale della Cittadina di Cotronei, organizzata e promossa dall’associazione culturale Angolo 12 e patrocinata dalla locale Amministrazione comunale, è stata ufficialmente illustrata e presentata nella data odierna dal suo direttore artistico e organizzativo, il promoter Giuseppe Pipicelli, al Sindaco della cittadina Avv. Antonio Ammirati e all’intera giunta comunale. Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza, anche storica, della stagione teatrale per l’intero territorio del marchesato crotonese.

L’edizione 2025 avrà come ospite d’eccezione il comico romano Enzo Salvi, protagonista sia in teatro che in tv, ma anche in tanti cinepanettoni del recente passato al fianco di Cristian De Sica e Massimo Boldi.

Ad aprire il sipario nella data del prossimo 18 gennaio, sarà la compagnia teatrale “Krimisa” con la commedia dal titolo “MENECMI a KRIMISA”.







Sabato 22 febbraio, sarà di scena lo spettacolo teatrale dal titolo “LA FAMIGLIA STRANAMORE” a cura della compagnia teatrale “Il Sorriso”. Fino ad arrivare allo spettacolo più atteso con il comico e attore Enzo Salvi nella data di sabato 15 marzo con lo spettacolo dal titolo “UNA NOTTE DA COGLIONI” con la partecipazione dell’attrice Valentina Paoletti.

Sabato 12 aprile sarà la volta della compagnia teatrale “Il Teatro dei Visionari”, che per l’occasione porterà in scena lo spettacolo dal titolo “STESSA SPIAGGIA STESSO MARE”.

Sabato 3 maggio toccherà alla compagnia “Apollo Aleo” con la commedia dal titolo “NON È VERO MA CI CREDO”.

La stagione chiuderà il sipario nella data di sabato 10 maggio con un singolare evento musicale dedicato a due grandi interpreti della musica leggera italiana: Lucio Battisti e Lucio Dalla. A proporci questo spettacolo dal titolo “I DUE LUCIO” sarà il cantautore e interprete Raffaele Tedesco, uno dei primi collaboratori di Mogol presso il CET.

La campagna associativa sarà avviata dal prossimo 25 novembre e resterà attiva fino al 10 dicembre per i vecchi associati, che avranno diritto di prelazione, per poi continuare fino al 30 dicembre per i nuovi amici e amiche che si vorranno avvicinare al meraviglioso mondo del teatro.

Il cartellone verrà inoltre presentato nei prossimi giorni anche in TV e in alcuni appuntamenti delle festività natalizie.