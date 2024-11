In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Lions Club della Zona 23, della X Circoscrizione del Distretto 108YA: Crotone Host, Cirò Krimisa, Cropani – Botricello – Sellia Marina MJ, Crotone Marchesato e Crotone Hera Lacinia, aderendo alla proposta della Responsabile Distrettuale New Voices, Maria Bitonte, organizzano un Apericena di beneficenza a favore del Centro DA. ME. SOCIAL HOUSING.

L’evento, fissato per le ore 19:30 di lunedì 25 novembre, al quale parteciperanno anche i Leo Club di Crotone e di Cirò, si svolgerà a Crotone, presso il LUUMA Feel Good, in collaborazione con gli sponsor:







ADVERTISEMENT

Interhaxx

Kroton – La birra della Magna Graecia

Cantine Baroni CAPOANO

Assicurazioni Generali – Agenzia di Crotone

Vi aspettiamo!