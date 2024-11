Il giovane direttore d’orchestra Damiano Morise continua a conquistare palcoscenici internazionali, confermando il suo straordinario talento anche al “Vienna New Year’s Concert Music Competition“, uno dei concorsi più prestigiosi in Europa. Il concorso, che si è tenuto a Vienna, ha visto la partecipazione di musicisti provenienti da tutto il mondo, ma è stato il Maestro cirotano a spiccare tra centinaia di candidati, ottenendo una Menzione d’onore nella categoria Direttori d’Orchestra.

Un risultato che arriva in un giorno speciale: la festa di Santa Cecilia, protettrice della musica, conferendo al riconoscimento un valore ancora più significativo per Morise e per tutta la sua comunità. Il concorso, infatti, premia non solo il talento tecnico e artistico, ma anche la capacità di interpretare e dirigere con maestria grandi opere sinfoniche. Tra i premi in palio, il primo posto nella categoria Direttori d’Orchestra offre l’incredibile opportunità di dirigere l’Orchestra Viennese durante il concerto di Capodanno, che si terrà l’8 gennaio 2025 al leggendario Musikverein di Vienna, trasmesso in mondovisione.

Il programma che ha conquistato la giuria è stato Frammenti d’Opera – Turandot, una versione ridotta e rivisitata dell’opera di Giacomo Puccini, che ha saputo combinare il rigore della tradizione con una freschezza interpretativa unica.







La menzione d’onore ottenuta al Vienna New Year’s Concert Music Competition è un importante traguardo per Damiano Morise, che continua a far parlare di sé, portando in alto il nome della sua terra, la Calabria. Con una carriera che sta rapidamente scalando le vette della musica classica in Italia e all’estero, il Maestro Morise si distingue anche per l’impegno nella valorizzazione del suo territorio. È, infatti, autore e co-autore di diverse iniziative musicali che promuovono la cultura e la musica nella regione calabrese, con un focus particolare sulla provincia di Crotone.

Tutti i Risultati https://www.newyearscompetition.org/results-2024