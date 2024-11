Share on Twitter

Secondo appuntamento per la stagione concertistica “Festival dello Ionio”, organizzata dall’Associazione Adiemus APS in collaborazione con il Consorzio Jobel e i Musei e Giardini di Pitagora. Protagonista della serata sarà il giovane e talentuoso pianista lametino Jovanny Pandolfo.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, Pandolfo ha ottenuto per tre anni consecutivi il 1° premio assoluto al Concorso Pianistico Internazionale “Alessandro Longo”. Nel 2023, si è aggiudicato il Premio Speciale Carmelo Puglia come vincitore assoluto dell’edizione. Tra gli altri prestigiosi traguardi, nel 2022 ha conquistato il primo premio al Concorso Nazionale Italiano “Città di Sacco” e il 1° premio assoluto al Concorso “Valle dello Jato”.







A soli dodici anni, si è esibito con il Primo Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven insieme all’Orchestra Filarmonica della Calabria. Sempre nello stesso anno, ha partecipato al concerto per il ventennale del Conservatorio Tchaikovsky, tenutosi a Palazzo De Nobili di Catanzaro, eseguendo la Prima Ballata di Chopin. A tredici anni, ha interpretato due brani di Chopin nell’anfiteatro di El Jem, in Tunisia. L’anno successivo, a quattordici anni, ha suonato l’Étude d’exécution transcendante n. 10 di Franz Liszt negli studi di Rai Radio 3.

Di recente, il 10 novembre, Pandolfo ha debuttato al Teatro U. Giordano di Foggia, nell’ambito della stagione di ICO Suoni del Sud, eseguendo il Concerto per pianoforte e orchestra n. 20, KV 466 di W.A. Mozart.